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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujba de binecuvântare a plăcii comemorative și așezarea cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în biserica mare a Mănăstirii Râmeț

Slujba de binecuvântare a plăcii comemorative și așezarea cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în biserica mare a Mănăstirii Râmeț

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Un articol de: Vasile Căpîlnean - 26 Iunie 2026

La Mănăstirea Râmeț, au avut loc joi, 25 iunie, primele evenimente duhovnicești organizate cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Începând cu ora 18:00, a fost săvârșită slujba de binecuvântare a plăcii comemorative care a fost așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia. Din sobor au făcut parte pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei; arhim. Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț; protos. Ioanichie Pleșa, slujitor al Mănăstirii Râmeț, precum și alți preoți din împrejurimi.

În continuare, a avut loc așezarea cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în biserica mare a Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. Relicvele au fost purtate în procesiune de la chilia memorială a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, în lăcașul de închinare. Ajunși în biserică, cei prezenți s‑au închinat cinstitului odor, în semn de venerație adusă celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Atât în lăcașul de închinare, cât și în timpul procesiunii, corul de maici al Mănăstirii Râmeț a cântat cu multă evlavie troparul Sfintei Cuvioase Filotimia.

Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la aceste momente solemne a fost pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Alături de maica stareță, stavrofora Apolinaria Barb, și de viețuitoarele obștii așezământului monahal, la ceremonii au luat parte numeroși credincioși pelerini. Relicvele vor rămâne spre închinare în biserica mare a Mănăstirii Râmeț.

Luni, 29 iunie, în ziua proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, cinstitele moaște vor fi așezate spre închinare într‑un baldachin special amenajat, în proximitatea Altarului de vară al Mănăstirii Râmeț.

 

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