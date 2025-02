Slujire arhierească în Parohia Petrești I, Alba

În Duminica a 33‑a după Rusalii, prima din perioada liturgică a Triodului, a Vameșului și a Fariseului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a liturghisit în mijlocul credincioșilor din Parohia Petrești I, Protopopiatul Sebeș.

În Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a săvârșit duminică, 9 februarie, Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul a spus: „Fără smerenie, toate virtuțile sunt pulbere risipită la cea dintâi suflare din partea mândriei. Smerenia este sarea virtuților, rădăcina binelui moral, temelia caracterului evlavios. Creștinul smerit are tihnă în orice loc, are răbdare în orice situație și are înălțare în nimicnicia sau în mizeria sa. De fapt, Mântuitorul nostru a spus clar: «Cel ce se smerește pe sine se va înălța»”.

Biserica „Schimbarea la Față a Domnului” din Parohia Petrești I a fost edificată între anii 1987 și 2001, în stil bizantin, pe locul unui vechi lăcaș de închinare. Veșmântul pictural care împodobește interiorul bisericii a fost realizat în tehnica fresco de pictorul Nicolae Govoreanu din Blaj. Biserica a fost târnosită în anul 2001, iar în perioada 2019‑2025 s‑au făcut lucrări de reabilitare și înfrumusețare la interior și exterior. Comunitatea parohială din Petreşti este păstorită de pr. dr. Marius Slevaș.