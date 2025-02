Slujire arhierească la Biserica „Sfânta Ana” din Bistrița

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 23 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfânta Ana” din Bistrița.

În biserica parohială, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Dorul după Rai”, pornind de la apoftegma Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria: „Mânca‑v‑ar Raiul”. Totodată, ierarhul a îndemnat credincioșii să pună în lucrare faptele milei creștine, care au consecințe veșnice, explicându‑le că acestea vor fi răsplătite de Domnul Hristos la Dreapta Judecată: „Domnul Hristos spune: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și‑i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de‑a dreapta Lui, iar caprele de‑a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de‑a dreapta Lui: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi‑ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi‑ați dat să beau; străin am fost și M‑ați primit; gol am fost și M‑ați îmbrăcat; bolnav am fost și M‑ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine» (Matei 25, 31‑36). Acești împlinitori ai faptelor milei creștine vor merge în Rai”.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Dan‑Florin Popescu, pe seama Parohiei Ciubanca, Protopopiatul Dej.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei.

La finalul slujbei, preotul paroh Grigore Conea a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. În semn de prețuire și recunoștință, din partea comunității parohiale, ierarhul a primit o icoană cu Cina cea de Taină. Toți copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

La slujbă au participat numeroși credincioși bistrițeni, oficialități locale, județene și centrale, între care şi ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Bogdan Ivan Gruia, prefectul județului Bistrița‑Năsăud, Teofil Cioarbă, președintele Consiliului Județean Bistrița‑Năsăud, Emil Radu Moldovan, și primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany.

În cadrul Bisericii „Sfânta Ana” din Bistriţa își desfășoară activitatea două parohii: „Sfânta Ana”, avându‑l ca paroh pe preotul Grigore Conea, ctitorul bisericii, și „Sfântul Grigorie Teologul”, avându‑l ca paroh pe preotul Tudor‑Ioan Bechiș.