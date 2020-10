Slujire arhierească la Mănăstirea Antim din Capitală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 11 octombrie 2020, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din Capitală. Cu acest prilej, diaconul Gheorghe Chascear a fost hirotonit întru preot de către Preasfinția Sa pe seama Parohiei Câmpulung la Tisa din județul Maramureș, care aparține de Vicariatul Ortodox Ucrainean din România.

În Duminica a 21-a după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al 7-lea Ecumenic, credincioșii din Capitală au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, la Mănăstirea Antim, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit, ierarhul a explicat învăță­turile duhovnicești ce se desprind din Pilda semănătorului (Luca 8, 5-15), iar în continuare a tâlcuit și cel de-al doilea pasaj evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii (Ioan 17, 1-13). „A doua Evanghelie cuprinde rugăciunea lui Hristos pentru unitatea Bisericii, întrucât astăzi îi cinstim pe Sfinții Părinți de la Sinodul al 7-lea Ecumenic, care a restabilit învățătura veche, încă de la începutul Bisericii, referitoare la cinstirea sfinților, a sfintelor moaște și a icoanelor. Creștinii au cinstit sfinții încă de la început. Sfântul Apostol Pavel se referă adeseori chiar la comunitățile care își trăiau viața și cărora adresează epistolele sale cu apelativul «sfinților». Nu era o exagerare pentru că cei care i-au urmat atunci lui Hristos duceau cu adevărat o viață cu totul sfântă. Se gândeau doar la mântuirea sufletului și la moștenirea Împărăției cerurilor. Când au început să apară martirii, întotdeauna creștinii au luat rămășițele care au fost salvate de la animalele sălbatice sau de la focul care a mistuit în parte trupurile sfinților mucenici și le-au cinstit adunându-se la mormintele lor pentru a săvârși deasupra Sfânta Liturghie. Aceste relicve erau pentru creștini mai prețioase decât tot aurul și pietrele scumpe ale lumii”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Gheorghe Chascear, pe seama Parohiei Câmpulung la Tisa din județul Mara­mu­reș, parohie ce aparține Vicariatului Ortodox Ucrainean din România. „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am hirotonit în treapta preoției un tânăr diacon ucrainean din județul Maramureș. La noi, comunitatea ortodoxă ucraineană s-a organizat de 60-70 de ani într-un protopopiat, iar după Revoluție într-un vicariat ortodox. Pentru că are parohii în mai multe eparhii, au decis să asculte direct de Patriarhul României. De aceea, toate problemele bisericești privind acest vicariat sunt rezolvate direct de către Patriarhia Română. Dânsul va păstori o parohie destul de aproape de Sighetu Marmației, la Câmpulung la Tisa. Este originar dintr-o altă localitate foarte frumoasă, Poienile de sub Munte, județul Maramureș, și nădăjduim că Dumnezeu îl va ajuta să împlinească cu râvnă, bucurie și multe roade slujirea preoțească pe care a primit-o astăzi în taina hirotoniei”, a precizat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Credincioșii ortodocși ucraineni care locuiesc în România sunt organizați în Vicariatul Ortodox Ucrainean, unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română, aceștia bucurându-se de dreptul de a participa la slujbe în limba maternă, oficiate de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană. În prezent, Vicariatul îşi are sediul în orașul Sighetu Mar­mației, județul Maramureș, și îi cuprinde pe credincioșii din diferite zone ale țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat).