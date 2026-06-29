Slujire arhierească la schitul argeșean din Oeștii-Pământeni

În Duminica a 4-a după Rusalii, 28 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune la Schitul „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, situat în satul Oeștii-Pământeni din comuna argeșeană Corbeni. Cu acest prilej, chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în noua biserică a așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor veniți să participe la slujbă și să primească binecuvântarea arhierească.

Schitul din satul Oeștii-Pământeni este un așezământ ridicat pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului încă din anul 2002. Lucrările de construire au debutat în anul 2005, când a fost începută ridicarea arhondaricului, construcție destinată primirii pelerinilor și desfășurării activităților gospodărești. Acesta a fost finalizat în perioada 2016-2018, contribuind semnificativ la dezvoltarea și organizarea vieții monahale din cadrul schitului. În prezent, așezământul continuă să se dezvolte, devenind un important loc de rugăciune și reculegere pentru credincioșii din zonă și nu numai, se arată pe site-ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.