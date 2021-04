Distincție pentru obștea Mănăstirii Voroneț din partea Patriarhului României

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit‑o pe 13 aprilie 2021, în Salonul „Sfinţilor Români” din Reşedinţa Patriarhală, pe stavrofora Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, județul Suceava, însoţită de un grup de monahii. Întâistătătorul Bisericii noastre a oferit obștii Mănăstirii Voroneț, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru promovarea şi susţinerea valorilor creştine şi a filantropiei, Diploma omagială şi medalia comemorativă ale anului 2020, cu chipurile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica şi Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

În cadrul întrevederii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat activitatea liturgică, culturală şi social‑filantropică a Mănăstirii Voroneţ și a amintit de expoziţia dedicată acesteia cu ocazia împlinirii a 533 de ani de la înființare şi 30 de ani de la redeschidere, vernisată săptămâna trecută în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române.

„Maicile au făcut cateheză cu toţi credincioşii care au venit la Mănăstirea Voroneţ ca pelerini, părinţi şi copii şi, de asemenea, i-au primit cu multă ospitalitate pe cei care s‑au interesat de viaţa mănăstirii şi de activităţile acesteia. De aceea, le‑am oferit Diploma omagială 2020 şi Medalia comemorativă 2020, cu chipul a doi sfinţi ierarhi români, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, şi Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului. Ne rugăm ca mănăstirea să fie ocrotită de cei doi sfinţi ierarhi şi să o ajute în lucrarea misionară, pentru că activităţile de până acum sunt dovada unei frumuseţi misionare. Mănăstirea Voroneţ este frumoasă prin pictura interioară şi exterioară, dar şi prin activităţile misionare pe care maicile le‑au dezvoltat de la redeschidere şi până acum, în frunte cu maica proinstareţă Irina Pântescu şi acum, cu maica stareţă Gabriela Platon. Vă dorim ani mulţi cu sănătate, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu şi să continuaţi această lucrare frumoasă şi folositoare”, a spus Preafericirea Sa.

Stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ, a mulțumit Preafericirii Sale pentru primire și binecuvântare.

„Am avut marea bucurie şi binecuvântare de a fi primite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Am avut o oră în care am fost răpite din cotidian, trăind bucuria întrevederii cu Patriarhul României. Îi suntem profund recunoscătoare, mai ales că am constatat faptul că Preafericirea Sa cunoaşte toată activitatea noastră de la Voroneţ. Preafericirea Sa cunoaşte tot ceea ce s‑a realizat la Mănăstirea Voroneţ şi preţuieşte activitatea monahiilor şi a maicii proinstareţe, stavrofora Irina Pântescu, care anul viitor va împlini 90 de ani de viaţă şi 68 de ani de viaţă în mănăstire”, ne‑a declarat stareţa Mănăstirii Voroneţ.

La final, Preafericirea Sa le‑a oferit maicilor prezente mai multe cărţi apărute recent la Editurile Patriarhiei Române. Din partea stavroforei Gabriela Platon, Preafericirea Sa a primit un coş cu ouă încondeiate şi volumul „Mănăstirea Voroneţ. Istorie. Cultură. Spiritualitate”.