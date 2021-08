Târgul Olarilor din Sibiu, la ediţia a 55-a

Cea de-a 55‑a ediţie a Târgului Olarilor din Sibiu va avea loc în 4 și 5 septembrie, în Piaţa Mare. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul‑Junii” Sibiu, în parteneriat cu Muzeul ASTRA, fiind o acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Conform organizatorilor, cel mai vechi eveniment cultural al Sibiului contemporan, Târgul Olarilor, recreează atmosfera de târg specifică Pieţei Mari de odinioară.

Astfel, sunt aşteptaţi peste 100 de meşteri din renumite centre de olărit din ţară - Horezu, Corund, Baia Mare, Oboga, Glogova, Marginea, Obârşa, Rădăuţi, Braniştea, Vădastra, Baia Mare etc., care vin pentru a‑şi etala creaţiile. Localnicii şi turiştii au astfel posibilitatea să admire şi să cumpere oale, ulcele, vase decorative, farfurii şi căni realizate de olari. Târgul va fi completat cu demonstrațiile interactive la roata olarului, activitate ce atrage an de an publicul, în special pe cei mai mici. De asemenea, conform organizatorilor, atmosfera specifică târgului va fi completată de acordurile muzicii tradiţionale.