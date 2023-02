„Trei veacuri de relații frățești determinate de Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”

La finalul întrevederii, Excelența Sa și‑a manifestat bucuria întâlnirii cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, evidențiind dorința întăririi relațiilor de cordialitate dintre cele două state ortodoxe și cele două Biserici Ortodoxe surori.

„Aceasta este o ocazie cu totul specială pentru mine de a‑l întâlni pe Patriarhul României, atât în calitatea mea de ambasador al unuia dintre cele mai vechi state creștine, dar și din postura de creștin ortodox. Am transmis cele mai cordiale și frățești salutări din partea Preafericitului Părinte Patriarh‑Catolicos Ilia al II‑lea, precum și mulțumiri pentru scrisoarea de felicitare pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis‑o Părintelui Patriarh Ilia al II‑lea cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viață. Totodată, am transmis și aprecierile deosebite ale Preafericitului Părinte Ilia al‑II‑lea pentru Preafericitul Părinte Daniel atât pentru activitățile prestigioase pe care le desfășoară în Biserica Ortodoxă Română, dar și pe plan internațional, în ceea ce privește Ortodoxia universală. Am vorbit despre cei peste 300 de ani de istorie a relațiilor dintre cele două Biserici, începute prin persoana sfântului comun, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, născut în Georgia, care a lăsat o amprentă importantă asupra României, dar și a relațiilor dintre cele două țări. Am împărtășit Preafericitului Părinte Daniel prioritățile mandatului nostru, precum și intenția de a continua să întărim relațiile deja bine stabilite dintre Bisericile noastre surori prin schimburi de experiență în domeniul educației, dar și pelerinaje, activități care să fie benefice ambelor popoare. Anul trecut, cele două state au semnat un acord de întărire a cooperării strategice, dorința noastră fiind ca, pe lângă aceste activități ce țin de activitățile economice și culturale, să întărim cât este posibil și relațiile bisericești. Așadar, a fost o zi extrem de importantă pentru mine, mai ales pentru că am primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru activitatea pe care urmează să o desfășor în România”, ne‑a declarat noul ambasador al Georgiei la București, doamna Tamar Beruchashvili.