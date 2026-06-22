Veșmântul harului pentru biserica Parohiei Plevna din județul Buzău

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a târnosit sâmbătă, 20 iunie, biserica Parohiei Plevna din comuna buzoiană Grebănu, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, după ce a trecut printr‑un amplu proces de renovare și înfrumusețare în ultimii opt ani.

Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost săvârșită de ierarhul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de opt clerici: pr. Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; pr. Cristian Asănache, protoiereu al Protoieriei Râmnicu Sărat; pr. Cristian Vieru, secretar al aceleiași protoierii; pr. paroh Cristinel Dănuț Zota; pr. Nicușor Bîrsan, paroh al Parohiei Poșta Topliceni; pr. pensionar Dumitru David; arhid. Laurențiu Manea; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În cuvântul rostit cu acest prilej, chiriarhul a evidențiat însemnătatea târnosirii unei biserici, arătând că lăcașul de închinare astfel sfințit devine locul prezenței permanente a Domnului nostru Iisus Hristos și spațiul în care se revarsă harul Duhului Sfânt peste comunitatea dreptcredincioșilor creștini. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că biserica este „pridvor al Împărăției lui Dumnezeu”, îndemnând la păstrarea și valorificarea moștenirii înaintașilor prin participarea statornică la viața liturgică și prin împlinirea poruncilor evanghelice.

La final, Părintele Arhiepiscop Ciprian a oficiat un Parastas pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș mutați la Domnul. Cântările liturgice au fost intonate de Corul psaltic-misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Pentru eforturile depuse în realizarea lucrărilor de înnoire a lăcașului de rugăciune, părintele paroh Cristinel Dănuț Zota a primit rangul onorific de iconom stavrofor. De asemenea, Vasile Iftinoiu, primarul comunei Grebănu, a fost distins cu Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și cu o icoană, în semn de apreciere pentru sprijinul oferit bisericilor din localitate.