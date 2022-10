Zeci de mii de pelerini aduc cinstire Sfintei Parascheva și Sfântului Paisie de la Neamț

Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași din acest an a început sâmbătă, 8 octombrie, când racla cu sfintele ei moaște și cele ale Sfântului Paisie de la Neamț au fost așezate în baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane pentru închinarea credincioșilor. Duminică seara, la procesiunea „Calea Sfinților”, aproape 20.000 de oameni au însoțit în pelerinaj pe cei doi mari sfinți.

Raclele Sfinților Parascheva și Paisie au fost scoase sâmbătă dimineața de către un sobor de preoți și diaconi, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până în prezent, peste 60.000 de credincioși trecând pe la cei doi sfinți.

Liturghie arhierească duminică dimineața

Duminică dimineața, pelerinii veniți la Iași au participat la Catedrala Mitropolitană la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic „Chivotul”, precum și de Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane.

Părintele Episcop‑vicar Nichifor Botoșăneanul, în cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Evanghelie, a evidențiat necesitatea de a ne schimba viața și a ne pregăti pentru viața cea veșnică, străduindu‑ne să punem la inima noastră cuvântul lui Dumnezeu și împlinindu‑l: „Orice atingere a lui Dumnezeu înseamnă viață. De aceea ne atingem de moaștele Sfintei Parascheva și ale sfinților, iubiți credincioși. Pentru că sufletul lor, care a lucrat cu credință cele ale lui Dumnezeu, într‑atât s‑a unit cu Dumnezeu, încât ni se împărtășește - prin atingerea de moaștele lor - Harul lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu înseamnă viață, înseamnă vindecare, înseamnă sens și rost în viața noastră. Domnul S‑a atins atunci de sicriul celui mort și l‑a înviat. Noi ne atingem de sicriile moaștelor ca să înviem sufletele noastre din mormântul necredinței, din preamulta legătura noastră cu lumea aceasta”.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotesit întru duhovnic pe preotul Alexandru Stan, iar la final, arhimandritul Dosoftei Șcheul a mulțumit credincioșilor și pelerinilor pentru prezența la Sfânta Liturghie și și‑a exprimat nădejdea ca sărbătoarea Sfintei Parascheva să umple inimile tuturor de bucurie și binecuvântare.

20.000 de pelerini pe „Calea Sfinților”

Duminică seara a avut loc tradiționalul pelerinaj „Calea Sfinților”, în cadrul căruia raclele cu cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie au fost purtate în procesiune.

La pelerinaj au participat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, precum și mulțime mare de credincioși cu flori și lumânări în mână.

În sunet de clopot și toacă, mulțimea a plecat de la baldachinul împodobit, a ieşit pe poarta principală a Ansamblului Mitropolitan, a mers pe strada I.C. Brătianu și a oprit la Maternitatea „Cuza Vodă”. În dreptul spitalului, s‑a făcut o primă oprire și s‑au citit rugăciuni pentru mamele și persoanele internate. Procesiunea a continuat spre Biserica „Sfântul Sava cel Sfințit”, unde s‑a făcut cea de‑a doua oprire, după care s‑a mers pe strada Costache Negri, până în dreptul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, unde a avut loc cea de‑a treia oprire. Pelerinajul a continuat pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, întorcându‑se la Catedrala Mitropolitană.

La final, IPS Părinte Mitropolit Teofan a transmis un scurt cuvânt, în care a subliniat importanța duhovnicească a pelerinajului de la Iași din aceste zile:

„Ne bucurăm pentru cei mulți, ne bucurăm pentru cei puțini, întru nădejdea că au inima îndreptată spre Dumnezeu și găsesc în sfinții lui reazem și putere pentru a depăși obstacolele care sunt și în viața noastră, și în viața țării, și în fața lumii. Sperăm ca zilele următoare, Iașiul să fie gazdă binecuvântată, primitoare, cu brațele deschise, cu inima largă, pentru a‑i bucura pe cei care ne calcă pragul. Iar pentru ziua de vineri, nădejdea mea este la Dumnezeu că va fi totul cu pace și cu liniște, ca oamenii care vin din alte părți ale Moldovei sau ale țării să se bucure de o clipă de răgaz duhovnicesc. Unii dintre ei părăsesc casa o singură dată pe an: vin aici la Iași, se întorc acasă, și o jumătate de an păstrează amintirea clipei celei frumoase pe care au trăit‑o lângă racla Sfintei. Și apoi o jumătate de an nădăjduiesc acei oameni că vor apuca încă o dată, încă o toamnă, în un octombrie să vină din nou la Iași. Pentru ei ne bucurăm foarte mult, precum și pentru cei care adesea vin aici, lasă în fața Sfintei inima lor, sufletul lor, și pleacă mai încurajați. Pentru viața de familie, pentru asumarea responsabilităților pe care le au în viața familiei lor și în fața societății”.

Procesiunea a fost însoțită de 200 de preoți de la parohiile din județul Iași și de aproximativ 200 de călugări și maici de la mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. De menționat este și participarea gărzii formate din elevi de la Colegiul National Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.