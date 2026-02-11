Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din Hunedoara

Data: 12 Feb 2026

La Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din municipiul Hunedoara, Parohia Hunedoara 7, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în data de 2 martie 2026, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură în tehnica frescă, având o supra­față de aproximativ 2.700 mp. Detalii se pot obține de la preot paroh Nicolae-Ioan Boboia, telefon: 0748.122.519. 

 

