Licitație la Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din Hunedoara
La Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din municipiul Hunedoara, Parohia Hunedoara 7, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în data de 2 martie 2026, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură în tehnica frescă, având o suprafață de aproximativ 2.700 mp. Detalii se pot obține de la preot paroh Nicolae-Ioan Boboia, telefon: 0748.122.519.