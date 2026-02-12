Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Apateu, județul Satu Mare

Data: 13 Feb 2026

Parohia Ortodoxă Română Apateu, gradul III - rural, cu sediul în Apateu, nr. 88, comuna Culciu, județul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare, organizează licitație publică privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica a secco pentru biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Apateu, în suprafaţă totală de 400 mp, care va avea loc în data de 7 martie 2026, ora 12:00, la ­biserica parohială. Detalii se pot obține de la preotul paroh Ioan Dan Vezentan, telefon: 0765.322.691, e-mail parohiaortodoxaapateu@gmail.com.

 

