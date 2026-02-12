La Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din municipiul Hunedoara, Parohia Hunedoara 7, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în data de 2 martie 2026, începând cu ora 12:00, o licitație pentru
Licitație la Parohia Apateu, județul Satu Mare
Parohia Ortodoxă Română Apateu, gradul III - rural, cu sediul în Apateu, nr. 88, comuna Culciu, județul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare, organizează licitație publică privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica a secco pentru biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Apateu, în suprafaţă totală de 400 mp, care va avea loc în data de 7 martie 2026, ora 12:00, la biserica parohială. Detalii se pot obține de la preotul paroh Ioan Dan Vezentan, telefon: 0765.322.691, e-mail parohiaortodoxaapateu@gmail.com.