Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 3-30 aprilie 2026: preot paroh la Parohia
Licitație la Parohia Cornetu, judetul Ilfov
Parohia Cornetu, Protoieria Ilfov Sud, cu sediul în șoseaua Alexandriei, nr. 205, comuna Cornetu, județul Ilfov, organizează licitație în vederea atribuirii lucrărilor de sculptură, poleire și pictură a unor elemente noi de catapeteasmă, după cum urmează: Sfânta Cruce cu molenii, 11 icoane, ornamentație sculptată, precum și lucrările de execuție a icoanelor împărătești și a icoanelor din registrul poalelor catapetesmei. Pictorii și sculptorii autorizați CPB pot trimite până la data de 3 mai 2026 ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliu de lucrări, la sediul parohiei sau la adresa de email pr_florin_stan@yahoo.com. Detalii la pr. Florin Stan, tel.: 0722.597.775.