Licitație la Parohia Cristeasca, județul Dâmbovița

Licitație la Parohia Cristeasca, județul Dâmbovița

Data: 20 Martie 2026

Parohia Cristeasca, categoria a III-a, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfântul Ioan Teologul”, pentru o suprafață estimată de 300 mp. Licitația va avea loc în data de 16 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din localitatea Cristeasca, str. Luminii nr. 1, comuna Cornești, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preot paroh Aurel Dinu, telefon: 0769.609.555, e-mail: aureldinu1965@gmail.com. Pictorii bisericești, autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, vor prezenta oferte de execuție până la data de 15 aprilie 2026.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri