Licitație la Parohia Miheleu, județul Bihor

Licitație la Parohia Miheleu, județul Bihor

Data: 18 Martie 2026

Parohia Ortodoxă Română Miheleu, categoria a III -a rural, județul Bihor, Protoieria Tinca, Episcopia Oradiei, organizează în data de 23 aprilie 2026, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului“ din localitate. Suprafața de pictat este de aproximativ 280 mp. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Aurel-Ionel Iuonoi, telefon: 0751.202.985.

 

