Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie; contabil
Licitație la Parohia Schela Mare, județul Dâmbovița
Parohia Schela Mare, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturii murale interioare, la biserica parohială, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, pentru o suprafață estimată de 690 mp. Licitația va avea loc în data de 12 martie 2026, ora 15:00, la sediul parohiei din str. Târgoviștei, nr. 87, municipiul Moreni, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Ionuț Ciulei, telefon: 0760.233.316, e-mail: parohiaschmare@yahoo.com. Restauratorii de pictură murală, autorizați de CPB, vor prezenta oferte de execuție până la data de 11 martie 2026.