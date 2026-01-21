Luni, 9 februarie 2026, la ora 11:00, va avea loc ședința Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Cu această ocazie se va organiza licitația pentru atribuirea lucrărilor de
Licitație la Parohia Tileagd, județul Bihor
Parohia Ortodoxă Română Tileagd, gradul II, din localitatea Tileagd, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Oradea, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica tempera pentru biserica cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Acoperământul Maicii Domnului” din Tileagd, în suprafaţă totală de 1.150 mp, care va avea loc în data de 1 februarie 2026, la biserica parohială. Detalii se pot obține de la preotul Marin Pușcaș, telefon: 0745.326.159.