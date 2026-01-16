Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Vima Mică, județul Maramureș

Data: 20 Ianuarie 2026

Parohia Ortodoxă Română Vima Mică (categoria a III-a), Protopopiatul Lăpuș, Episcopia Ortodoxă Română a Ma­ra­mureșului și Sătmarului, cu sediul în comuna Vima Mică, sat Vima Mică, Nr. 166, ju­dețul Maramureș, organizează în data de 20 februarie 2026, la biserica parohială, de la ora 12:00, licitație pentru atribuirea execuției lucră­rilor de pictură murală, tehni­ca frescă, la biserica parohială „Sfântul Ierarh Nicolae”, având o suprafață de apro­ximativ 600 mp. Pictorii autorizați pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: ionut_ man95@yahoo.com. Detalii se pot obține de la pr. paroh Ionuț Man, tel.: 0753.218.991.

 

