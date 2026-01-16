Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă nedeterminată, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale silvice.
Licitație la Parohia Vima Mică, județul Maramureș
Parohia Ortodoxă Română Vima Mică (categoria a III-a), Protopopiatul Lăpuș, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, cu sediul în comuna Vima Mică, sat Vima Mică, Nr. 166, județul Maramureș, organizează în data de 20 februarie 2026, la biserica parohială, de la ora 12:00, licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Ierarh Nicolae”, având o suprafață de aproximativ 600 mp. Pictorii autorizați pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: ionut_ man95@yahoo.com. Detalii se pot obține de la pr. paroh Ionuț Man, tel.: 0753.218.991.