Lucrări de conservare-restaurare iconostas de la Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” a Mănăstirii Cetăţuia, oraş Iaşi, judeţul Iaşi

Data: 19 Martie 2026

1. Informaţii generale privind achizitorul:

Manastirea Cetatuia Cod de identificare fiscala: 8897336; Adresa: Strada: Cetăţuia, nr. 1; Tipul juridic al cumparatorului: Organism de drept public; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iaşi; Cod postal: 700679; Tara: Romania; Persoana de contact: Adrian Constantin Hanganu; Telefon: +40 232227594; Fax: -E-mail: arsenieh@yahoo.com; Adresa internet: (URL) https://www.cetatuia.mmb.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

2. Informații generale privind contractul care se atribuie: CONTRACT DE LUCRĂRI AVÂND CA OBIECT CONSERVARE-RESTAURARE ICONOSTAS DE LA BISERICA „SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL” A MĂNĂSTIRII CETĂȚUIA, ORAȘ IAȘI, JUDEȚUL IAȘI

3. Tip procedură: Procedura simplificata, conform dispozițiilor Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 privind achizițiile publice.

4. Valoarea estimată: 2.412.843,42 lei fără TVA.

5. Accesul la documentele achiziției și la eventualele clarificări/completări/modificări cu privire la acestea, se face direct, gratuit, prin mijloace electronice, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice Anunt publicat: SCN1173524/18.03.2026 (https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100237744).

6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor cu privire la documentele achiziției: 28/03/2025, ora 23:59.

7. Data limită de depunere a ofertelor: 03.04.2026 15:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: in SEAP (https://www.e-licitatie.ro)

8. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.08.2026 Durata in luni: 4

9. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.04.2026 15:00

Locul: In SEAP (https://www.e-licitatie.ro)