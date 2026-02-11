La Biserica „Sfântul Ierarh Spiridon” din municipiul Hunedoara, Parohia Hunedoara 7, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în data de 2 martie 2026, începând cu ora 12:00, o licitație pentru
Lucrări de pictură la Parohia Hărman II, județul Brașov
Parohia Ortodoxă Română Hărman II (gradul I rural), Protopopiatul Prejmer-Săcele, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în str. Aleea 14 nr. 23, comuna Hărman, județul Brașov, având hramul „Învierea Domnului”, organizează în data de 27 februarie 2026, ora 12:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă pentru suprafața de 2.500 mp la biserica parohială. Licitația va avea loc la biserica parohială. Persoană de contact: pr. paroh Călin Vicu, telefon: 0774.469.499, adresă de e-mail: vicu_calin@yahoo.com.