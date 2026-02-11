Lucrări de pictură la Parohia Hărman II, județul Brașov

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 12 Feb 2026

Parohia Ortodoxă Română Hărman II (gradul I rural), Protopopiatul Prejmer-Săcele, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în str. Aleea 14 nr. 23, comuna Hărman, județul Brașov, având hramul „Învierea Domnului”, organizează în data de 27 februarie 2026, ora 12:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă pentru suprafața de 2.500 mp la biserica parohială. Licitația va avea loc la biserica parohială. Persoană de contact: pr. paroh Călin Vicu, telefon: 0774.469.499, adresă de e-mail: vicu_calin@yahoo.com. 

 

