Lucrări de pictură la Parohia Smulți 1, județul Galați

Parohia Ortodoxă Română Tileagd, gradul II, din localitatea Tileagd, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Oradea, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica
Parohia Smulți 1 din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfântul Nicolae”, pentru o suprafață de aproximativ 750 mp. Licitația va avea loc în data de 15.02.2026, ora 12:00, la sediul parohiei din comuna Smulți, județul Galați. Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. paroh Valentin Avram, telefon 0740.148.945.