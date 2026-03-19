Lucrări de pictură la Parohia Unțești, județul Vaslui

Data: 20 Martie 2026

Parohia Unțești, Protopopiatul Bârlad, Episcopia Hușilor, județul Vaslui, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de realizare a picturii din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafață de 314 mp, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Unțești, comuna Bogdănești, județul Vaslui, pentru pictorii de categoria a II-a. Pictorii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu la data de 10.04.2026, ofertele de execuție, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 10.04.2026, ora 12:00, la biserica parohială din localitatea Unțești. Ofertele vor fi însoțite de CV și portofoliu de lucrări și se vor trimite la sediul Parohiei Unțești, localitatea Unțești, comuna Bogdănești, județul Vaslui. Informații la pr. paroh Ioan Genete, tel.: 0771.503.221.

 

