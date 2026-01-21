Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lucrări la Paraclisul Episcopal din Alexandria

Data: 22 Ianuarie 2026

Luni, 9 februarie 2026, la ora 11:00, va avea loc ședința Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Cu această ocazie se va organiza licitația pentru atribuirea lucrărilor de pictură în tehnica frescă la Paraclisul Episcopal din orașul Alexandria, județul Teleorman, închinat Preasfintei Fecioare Maria - Născătoarea de Dumnezeu.

 

