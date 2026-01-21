Parohia Ortodoxă Română Tileagd, gradul II, din localitatea Tileagd, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Oradea, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură murală în tehnica
Lucrări la Paraclisul Episcopal din Alexandria
Luni, 9 februarie 2026, la ora 11:00, va avea loc ședința Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Cu această ocazie se va organiza licitația pentru atribuirea lucrărilor de pictură în tehnica frescă la Paraclisul Episcopal din orașul Alexandria, județul Teleorman, închinat Preasfintei Fecioare Maria - Născătoarea de Dumnezeu.