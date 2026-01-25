Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 25 Ianuarie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhi­episcopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante, după cum urmează: postul de diacon la Parohia Leordeni din Popești-Leordeni, jud. Ilfov, Protopopiatul Ilfov Sud; postul de preot paroh la Parohia Țipărești din Cocorăștii Mislii, jud. Prahova, Protopopiatul Ploiești Nord; postul de preot paroh la Parohia Valea Crângului din Urlați, jud. Prahova, Protopopiatul Urlați. Aceste posturi pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu perioadă de candidare 23 ianuarie - 15 februarie 2026.

Totodată, sunt vacante posturile de preot de caritate la centrele pentru persoane vârst­nice „Affinity Polizu Residence” (mun. Bucu­rești, Protopopiatul Sector 1 Capitală) și „Perla Senior Snagov” (Snagov, jud. Ilfov, Protopopiatul Ilfov Nord). În conformitate cu prevederile statutare, aceste posturi pot fi ocupate de candidații care au minimum doi ani vechime în cler, dețin gradul clerical „Definitiv” și au promovat examenul de caritate. Perioada de candidare este cuprinsă între 23 ianuarie și 10 februarie 2026.