Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 18 Martie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhi­episcopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 17 martie - 15 aprilie 2026: preot paroh la Parohia Zalhana din localitatea Mănești, Protoieria Ploiești Sud; preot paroh la Parohia Băicoi 1 din localitatea Băicoi, Protoieria Câmpina, județul Prahova. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhov­nicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

