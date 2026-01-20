Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 21 Ianuarie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; croitor, Serviciul colportaj; broder, Serviciul colportaj; conducător auto (manipulant), Serviciul colportaj; îngrijitor la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial; secretar, Protoieria Vălenii de Munte; cântăreț bisericesc la Parohia Apărătorii Patriei I, Protoieria Sector I Capitală, cu perioada de candidare 15 ianuarie - 15 februarie 2026.

Totodată, sunt vacante și ­posturile de: îngrijitor la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector I Capitală, cu perioada de candidare 13-23 ianuarie; cântăreț bisericesc la Parohia Boteanu, Protoieria Sector I Capitală, cu perioada de candidare 1-30 ianuarie, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Ilie”-Rahova, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare 15-30 ianuarie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.