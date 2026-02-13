Parohia Ortodoxă Română Apateu, gradul III - rural, cu sediul în Apateu, nr. 88, comuna Culciu, județul Satu Mare, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare, organizează
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante:
- lucrător gestionar, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- croitor, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- broder, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- conducător auto (manipulant), Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- îngrijitor la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- secretar, Protoieria Ilfov Nord, cu perioada de candidare 10-25 februarie;
- cântăreț bisericesc la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- cântăreț bisericesc la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- asistent social la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- îngrijitor la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- îngrijitor la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Sector 3 Capitală, cu perioada de candidare 10-22 februarie;
- îngrijitor la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” și „Sfântul Ioan Casian”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
- îngrijitor (2 posturi) la Parohia „Buna Vestire”-Giulești, Protoieria Sector 6 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie.
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.