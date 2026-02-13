Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 16 Feb 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante:

  • lucrător gestionar, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • croitor, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • broder, Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • conducător auto (manipulant), Serviciul colportaj, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • îngrijitor la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • secretar, Protoieria Ilfov Nord, cu perioada de candidare 10-25 februarie;
  • cântăreț bisericesc la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • cântăreț bisericesc la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • asistent social la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • îngrijitor la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • îngrijitor la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Sector 3 Capitală, cu perioada de candidare 10-22 februarie;
  • îngrijitor la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” și „Sfântul Ioan Casian”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie;
  • îngrijitor (2 posturi) la Parohia „Buna Vestire”-Giulești, Protoieria Sector 6 Capitală, cu perioada de candidare 10-28 februarie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri