Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Afișele Ligiei Macovei, comunicare artistică

Afișele Ligiei Macovei, comunicare artistică

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 24 Aprilie 2026

La Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” din cadrul Muzeului Municipiului București (MMB) are loc azi, 24 aprilie 2026, de la ora 17:00, vernisajul expoziției „Afișele Ligiei Macovei – mijloc de comunicare artistică”, care evidențiază contribuția acestei artiste la dezvoltarea graficii de afiș din România. Este adus în prim-plan modul în care desenul ei s-a integrat în contextul politico-social al perioadei 1944–1948, precum și în mecanismele de propagandă ulterioare anului 1948.

Lucrările expuse abordează teme antifasciste, realitățile perioadei de după 23 august 1944 și transformările ideologice ale societății românești, constituind mărturii vizuale ale unui context istoric complex și tensionat, potrivit unui comunicat de presă transmis de MMB. Prin forța expresivă a desenului, claritatea mesajului și rigoarea compozițională, Ligia Macovei a contribuit semnificativ la dezvoltarea acestui gen al artei grafice, lăsând un ansamblu valoros de lucrări relevante atât pentru cercetarea istoriei artei, cât și pentru înțelegerea relației dintre artă, ideologie și comunicare vizuală.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 30 august 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00–18:00. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Municipiului Bucuresti  -   expozitie
