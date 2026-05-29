Întâlnire cu literatura bulgară la Bookfest

Cel mai tradus și apreciat scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care se va desfășura la Romexpo, în perioada 3-7 iunie 2026. Vor fi prezenți la târg 14 autori din Bulgaria, țara de onoare invitată a acestei ediții. Sunt programate mai multe întâlniri cu publicul, lansări de carte și dialoguri cu autorii români. În afară de Gospodinov, vor veni la București: Emil Andreev, Ioanna Elmy, Elena Alexieva, Nadejda Radulova, Kostadin Kostadinov, Ivan Stankov, Petya Kokudeva, Gheorghi Gavrilov, Todor P. Todorov, Maria Ghetova, Ivan Hristov, Petar Chuhov și Iordan Eftimov.

Decizia de a numi Bulgaria drept țară invitat de onoare la ediția a 19-a a Salonului Internațional de Carte Bookfest a fost primită cu bucurie de scriitorii din țara vecină. Gheor­ghi Gospodinov spunea, conform Agerpres: „Cea mai dificilă formă de curiozitate este cea față de vecinul tău, cel cu care împărtășești o apropiere geografică și istorică. A venit timpul să ne spunem poveștile unii altora și să ne citim reciproc”. Gheorghi Gospodinov (n. 1968), care în 2023 a primit International Booker Prize, va avea un dialog cu Mircea Cărtărescu chiar în prima zi a târgului, la Scena Arena, începând cu ora 18:00, iar a doua zi își va lansa cartea „Grădinarul și moartea” la Librăria Humanitas de la Cișmigiu.

Un scriitor preocupat de relația cu Dumnezeu

Un alt autor bulgar dintre cei mai traduși în limba română este prozatorul Emil Andreev (n. 1956), care a fost profesor, jurnalist, editor TV și traducător și care, în ultimii ani, s-a dedicat în întregime scrisului, fiind supranumit Călugărul, pentru că trăiește retras în munți. Într-un interviu realizat de Andreea Răsuceanu pentru Observator Cultural, autorul spunea în legătură cu romanul său „Râul de sticlă” (2004): „Problema centrală a cărţii este ce anume ne face existenţa atât de fragilă, ce ne face să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, credinţa adevărată nu ţine de căutarea superficială a ceea ce se ascunde dincolo de un manuscris sau de o inscripţie misterioasă”.

Ivan Stankov (n. 1956), autor tradus și în limba noastră, este profesor universitar la Universitatea din Veliko Târnovo. „Amintiri despre apă. Re minor” (2014) și „Străzi și vapoare. Sol minor” (2017) sunt două romane ale sale care au primit prestigioase premii literare în propria țară, dar traduse și în alte limbi. Cu Emil Andreev și cu Ivan Stankov cititorii se pot întâlni vineri, 5 iunie, la standul Editurii Humanitas, care le-a publicat cărțile.

Un roman cu referire la insula Ada Kaleh

Kostadin Kostadinov (n. 1960) este autorul romanului de succes „Vânătorul de fluturi din Ada Kaleh”, care ne poartă spre insula scufundată sub apele Dunării, dar care urmărește și biografia unui artist de circ, colecționar de fluturi, care face o seamă de călătorii prin întreaga lume și captează cititorii prin descrierea întâmplărilor pline de înțelesuri. Autorul are deja mulți admiratori și în România, prezența lui fiind confirmată la Bookfest. Scriitorul a lucrat ca jurnalist și a înființat o editură. Pentru volumul „Vânătorul de fluturi din Ada Kaleh” a fost distins cu prestigiosul Premiu Național de Literatură „Elias Canetti” în anul 2023, iar acum apare tradus la Editura Eikon.

Ioanna Elmy (n. 1995), una dintre scriitoarele „care produc cea mai captivantă şi mai interesantă literatură contemporană din Bulgaria”, după cum scrie criticul literar Izidora Anghel, este în același timp și jurnalistă la Deutsche Welle. Romanul său de debut, „Născute din vinovăţie” (2021), nominalizat la Premiile Helicon, abordează istoria contemporană a Europei de Est, de la ieșirea din totalitarism la tranziţia spre democraţie și migraţia în Occident.

La întâlnirea cu publicul român va veni și Elena Alexieva (n. 1975), de profesie economist, cu un doctorat în semiotică, ale cărei romane sunt foarte apreciate și premiate în țara ei. În limba română i-a fost tradus recent romanul „Vulcan”, care va fi lansat la salonul de carte.

Șase poeți și autoare pentru copii

Publicul va avea ocazia să se întâlnească și cu poeți importanți ai literaturii bulgare de azi: Nadeja Radulova, Gheorghi Gavrilov, Iordan Eftimov, Ivan Hristov, Petar Chuhov și Maria Ghetova. Nadejda Radulova (n. 1975) este o poetă rafinată a poeziei din țara vecină, doctor în literatură comparată, a cărei poezie poate fi citită și în limba română. Cartea „Femeia din casa de la colț” este apreciată de traducătorul ei, Claudiu Komartin, ca a „unuia dintre cei mai buni și mai plini de vitalitate poeți bulgari ai ultimelor decenii”.

Publicul tânăr și foarte tânăr se va putea întâlni cu scriitoarea Petya Kokudeva (n. 1982), autoarea miniseriei pentru copii „Lupo și Tumba”, tradusă și în română. De pe site-ul Sofia Literary Agency aflăm că este jurnalistă de profesie, globetrotter și a publicat opt cărți pentru copii și două volume de povestiri de călătorie.

Prin urmare, ediția din acest an a Salonului de carte Bookfest are menirea să apropie mai mult cele două culturi, ale Bulgariei și României.