Brâncuși, omagiat de Academia Română

La Muzeul Naţional de Artă al României se va desfășura, la sfârșitul acestei săptămâni, conferinţa internaţională „Orizonturi ale sculpturii româneşti moderne: de la Karl Storck la Constantin Brâncuşi”, organizată de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă al României. Manifestarea va reuni 27 de comunicări susţinute de specialişti din întreaga lume, printre care dr. Doina Lemny, dr. Jonathan Vernon şi dr. Cristian-Robert Velescu.

Un alt eveniment va avea loc joi, 28 mai, când Secţia de arte, arhitectură şi audiovizual a Academiei Române va organiza, în Aula Academiei, conferința „OMAGIU: Constantin Brâncuşi”. Manifestarea este realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei și coordonată de prof. univ. arh. Dorin Ştefan, membru corespondent al Academiei Române. În același context, în parteneriat cu Arhiva Naţională de Filme, vor fi prezentate două filme documentare, realizate în anul 1966: „Brâncuşi la Tg. Jiu”, regia Erich Nussbaum, şi „Paşi spre Brâncuşi”, regia Adrian Petringenaru.

O altă manifestare dedicată marelui sculptor român va fi organizată de Biblioteca Academiei Române, care va deschide expoziţia „Constantin Brâncuşi - 150 de ani de la naştere. Imagini şi documente de arhivă”.