Casa Mühle, o clădire-simbol a Timișoarei

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 20 Mai 2026

Universitatea Politehnica Timișoara a redeschis zilele trecute pentru comunitate Casa Mühle, pe care o deține, o clădire istorică simbol care a contribuit la renumele Timișoarei de „Oraș al Florilor”. Evenimentul a avut rolul de a prezenta publicului viziunea de transformare a imobilului, care a aparținut familiei de florari și peisagiști Mühle, într-un spațiu deschis, dedicat atât activităților educaționale, cât și unui muzeu care să redea istoria acestei familii și contribuția ei la identitatea orașului.

Imobilul a fost achiziționat, în 2025, de Politehnica Timișoara pentru aproximativ 2,3 milioane de euro, într-un demers de salvare și reintegrare a clădirii în circuitul public. „Ne dorim ca întreaga comunitate să înțeleagă direcția în care gândim acest proiect pentru Timișoara: un loc deschis elevilor, studenților și publicului larg, care să găzduiască ateliere, un muzeu dedicat Casei Mühle, precum și spații pentru activități studențești ale tuturor celor patru universități din oraș. Casa Mühle trebuie să devină un spațiu viu, accesibil și relevant pentru comunitate”, a declarat rectorul UPT, conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, potrivit Agerpres.

El a anunțat, totodată, că universitățile, împreună cu autoritățile locale, lucrează inclusiv la un proiect dedicat unei viitoare grădini botanice a Timișoarei, într-un concept care va integra și grădina Casei Mühle. 

