Arhitectul Ernest Doneaud, evocat la Băile Govora

La sfârșitul acestei săptămâni, în stațiunea vâlceană Băile Govora, în cadrul unui tur ghidat destinat turiștilor și iubitorilor de patrimoniu, va fi evocată personalitatea lui Ernest Doneaud, unul dintre cei mai importanți arhitecți români ai începutului de secol XX.

„Ideea acestui tur dedicat lui Ernest Doneaud a plecat și de la faptul că pe 22 mai se împlinesc 147 de ani de la nașterea lui și ne-am gândit că ar fi un bun prilej ca publicul larg să-l redescopere. Doneaud a contribuit decisiv, alături de Vintilă Brătianu, la dezvoltarea Govorei pe modelul orașului-grădină, inspirat de modelele balneare occidentale, în care arhitectura și peisajul sunt gândite împreună”, a declarat pentru Agerpres istoricul de artă Irina Leca, organizatoarea turului ghidat.

Fost arhitect-șef al Capitalei, Ernest Doneaud a proiectat Hotelul Palace și Pavilionul de Băi din Băile Govora, dar și unele clădiri-simbol din București, precum Cercul Militar Național, Hotelul Lido și Casa Nanu-Muscel.