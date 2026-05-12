Expoziție despre cartea religioasă în comunism

Dosare secrete, documente și fotografii din timpul anchetelor desfășurate în perioada comunismului despre circulația clandestină a literaturii religioase în România pot fi descoperite de publicul larg în expoziția „Sub capota mașinii”, care își va deschide porțile pentru „Noaptea Muzeelor”, la Muzeul Univer­sității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureș, informează Agerpres. Titlul este dat de faptul că „prima fotografie de care am dat în arhivă este una făcută de către vameșii români în 1985, când au descoperit sub capota unei mașini câteva Biblii și literatură religioasă, acestea fiind interzise în România, în perioada respectivă”, după cum a declarat Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase al UMFST din Târgu Mureș.

„Ne-am îndreptat înspre comu­nitățile religioase de aici, am mers în biblioteci de preoți ortodocși, am găsit în bibliotecile lor aceste cărți pe care le primeau din Occident «pe sub mână». Le-am găsit în bibliotecile preoților, în comu­nități neoprotestante, în comuni­tățile greco-catolice”, a mai spus Anca Șincan.

În expoziție este prezentat inclusiv un voluminos dosar de cercetare penală întocmit de poliția secretă comunistă în privința introducerii în țară a unor Biblii și alte cărți religioase.

Coordonatorul Muzeului UMFST, conf. univ. dr. Georgeta Fodor, a declarat că expoziția dorește să transmită și un avertisment celor care au devenit nostalgici față de regimul comunist.