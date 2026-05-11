Creație brâncușiană expusă în premieră la Iași

„Cap de copil”, celebra lucrare a lui Constantin Brân­cuși, va fi expusă la Muzeul de Artă din Iași, în perioada 18-24 mai 2026, în contextul Anului Brâncuși. Sculptura a fost finalizată în 1906, fiind turnată în bronz la Turnătoria Valsuani din Paris, iar astăzi face parte din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României din București. Este una dintre cele mai apreciate pentru felul în care sugerează parcursul artistic al acestuia spre esențializa­rea formei. Alături de această lucrare, la Iași vor mai fi expuse încă două obiecte care au aparținut artistului - „un fragment din cilindrul de bronz «meşterit» de Constantin Brâncuşi pentru fixarea interiorului lucrării de marmură «Pasărea în spaţiu», de soclul său, precum şi scrisoarea de dragoste în original cu semnătura maestrului, adresată iubitei sale, Florence Meyer”, după cum a declarat Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național Moldova din Iași, pentru Agerpres.