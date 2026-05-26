Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Ceramica din colecţia Muzeului „Dr. Nicolae Minovici”

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 27 Mai 2026

Muzeul Municipiului Bucu­rești (MMB) organizează azi, 27 mai 2026, de la ora 17:00, confe­rința „Ceramica Fraților Tompa, între istorie, evoluție și reflecții asupra patrimoniului cultural din colecția Minovici”, susținută de dr. Ionuț Alexandru Banu, fiind evi­dențiată, astfel, valoarea artistică și documentară a acestor piese. Prezentarea urmărește contextualizarea istorică a activității atelierului Tompa, subliniind influențele culturale și stilistice care au modelat producția acestora, precum și integrarea artefactelor în colecția Minovici, potrivit informa­țiilor publicate pe pagina de Facebook a MMB.

Evenimentul va fi urmat de un ghidaj special în expoziția tematică „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului «Dr. Nicolae Minovici»”, organizată la Palatul Suțu.

Ionuț Alexandru Banu este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității clujene „Ba­beș-Bolyai” și urmează în prezent un program de doctorat în același domeniu. Din anul 2020, activează ca muzeograf la Muzeul de Artă Populară „Dr. Nicolae Minovici”, domeniul său de interes fiind centrat pe opera și personalitatea medicului legist N. Minovici. 

