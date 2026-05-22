Parcurs expoziţional în viaţa şi opera lui Karl Stork

La împlinirea a 200 de ani de la nașterea lui Karl Storck, unul dintre artiștii cu o contribuţie majoră la formarea sculpturii moderne în România, Muzeul Universității din București îl readuce în prim‑plan cu expoziția temporară „Karl Stork: artistul din spatele frontonului Universităţii”, care va putea fi vizitată mâine, 23 mai 2026, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, în intervalul orar 14:00‑23:00, potrivit site‑ului unibuc.ro.

Karl Storck a călăuzit primii pași în artă pentru unii dintre cei dintâi artiști naționali importanți, precum Ion Georgescu și Ștefan Ionescu‑Valbudea. Numele Storck s‑a impus ulterior și prin creațiile fiilor săi, Carol și Frederic, consolidând o veritabilă dinastie artistică.

Lucrări precum statuia spătarului Mihail Cantacuzino, a Domniței Bălașa sau a Anei Davila au devenit repere ale peisajului urban bucureștean și ale începuturilor sculpturii românești. Pentru Universitatea din București, Karl Storck are o semnificație aparte: lui i se datorează frontonul Palatului Universității, realizat în 1862 și dispărut astăzi, asemenea și altor lucrări ale artistului, precizează sursa citată.

Expoziția propune o incursiune în biografia și opera sa şi face, totodată, o cartare a principalelor locuri legate de viața și activitatea artistului, din țară și străinătate, oferind detalii inclusiv despre discipolii și moștenirea sa artistică.

Muzeul Universității din București le‑a pregătit, cu această ocazie, tinerilor vizitatori şi o serie de ateliere tematice: atelierul de modelaj, atelierul de desen și atelierul de geologie, cărora li se alătură și o expoziție de roci, minerale și geme. Intrarea este gratuită.