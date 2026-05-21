Două zile dedicate istoriei orașului Iași

La muzeul Municipal „Regina Maria” are loc, vineri, 22 mai, şi sâmbătă, 23 mai 2026, cea de-a 7-a ediție a Conferinței Anuale „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții”, în cadrul căreia vor fi susţinute comunicări științifice pe cinci secțiuni tematice: „Orașul Iași și oamenii săi”; „Orașul în mărturii arhivistice”; „Patrimoniul cultural și memoria orașului”; „Spații de cultură și locuri ale memoriei” și „Orașul în surse cartografice”. Cu acest prilej, va avea loc lansarea revistei „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal Regina Maria Iași”, seria III, nr. VII, şi vernisajul expoziției „Expresia sinelui” a artistei Eva Radu.

Deschiderea conferinţei are loc în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, iar în acest cadru vor fi vernisate expozițiile „Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, martor tăcut al istoriei” și „Regele Carol I. Cronica unei epoci de modernizare a României”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Municipal „Regina Maria”.

Mâine, în Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, se va desfășura secțiunea „Orașul în surse cartografice”, urmată de dezbaterea intitulată „Mănăstirea Trei Ierarhi - de la legendă la adevăr”.