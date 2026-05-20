Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Zilele Revistei „Convorbiri Literare”

Zilele Revistei „Convorbiri Literare”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 21 Mai 2026

La Iași are loc, începând de azi, 21 mai, şi până în 23 mai, cea de-a 30-a ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri Literare”. Manifestarea debutează la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici” cu simpozionul intitulat „Trei decenii din actuala serie «Convorbiri Literare» și treizeci de întâlniri ale revistei” şi, totodată, va fi prezentat filmul documentar „Treizeci de ani de Convorbiri Literare”.

În 22 mai, va avea loc colocviul „Cărți și dezbateri”, având ca temă programul susținut și promovat de actuala serie a revistei. Vor fi prezentate mai multe volume, între care: „Convorbiri literare - povestea unei reviste (1867-2025)”, de Cassian Maria Spiridon, și „Iașul meu și oamenii săi”, de A. Steuerman-Rodion, potrivit infor­mațiilor publicate pe pagina de Facebook a revistei `Convorbiri Literare”.

După-amiază, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași va fi proiectat filmul documentar „Treizeci de ani de Convorbiri Literare”, urmat de festivitatea de acordare a Premiilor anuale ale revistei, a Premiului Național „Iacob Negruzzi” pentru reviste literare și a Premiului Național „Titu Maiorescu” pentru critică literară.
 

Citeşte mai multe despre:   Convorbiri literare
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Mari români celebrați la Cluj Cultură
    Mari români celebrați la Cluj

    În sala de conferințe din clădirea Institutelor Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, are loc azi, 20 mai, o nouă ediție a „Maratonului Istoriei”, manifestare cultural-educațională cu tema „Români care

    20 Mai, 2026
  • Casa Mühle, o clădire-simbol a Timișoarei Cultură
    Casa Mühle, o clădire-simbol a Timișoarei

    Universitatea Politehnica Timișoara a redeschis zilele trecute pentru comunitate Casa Mühle, pe care o deține, o clădire istorică simbol care a contribuit la renumele Timișoarei de „Oraș al Florilor”. Evenimen

    20 Mai, 2026
TOP 6 Cultură