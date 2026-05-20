Zilele Revistei „Convorbiri Literare”

La Iași are loc, începând de azi, 21 mai, şi până în 23 mai, cea de-a 30-a ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri Literare”. Manifestarea debutează la Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici” cu simpozionul intitulat „Trei decenii din actuala serie «Convorbiri Literare» și treizeci de întâlniri ale revistei” şi, totodată, va fi prezentat filmul documentar „Treizeci de ani de Convorbiri Literare”.

În 22 mai, va avea loc colocviul „Cărți și dezbateri”, având ca temă programul susținut și promovat de actuala serie a revistei. Vor fi prezentate mai multe volume, între care: „Convorbiri literare - povestea unei reviste (1867-2025)”, de Cassian Maria Spiridon, și „Iașul meu și oamenii săi”, de A. Steuerman-Rodion, potrivit infor­mațiilor publicate pe pagina de Facebook a revistei `Convorbiri Literare”.

După-amiază, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași va fi proiectat filmul documentar „Treizeci de ani de Convorbiri Literare”, urmat de festivitatea de acordare a Premiilor anuale ale revistei, a Premiului Național „Iacob Negruzzi” pentru reviste literare și a Premiului Național „Titu Maiorescu” pentru critică literară.

