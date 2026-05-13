„Delta Sălbatică”, în premieră la LYNX Festival

Primul documentar românesc de amploare dedicat Deltei Dunării, intitulat „Delta Sălbatică”, va fi prezentat, în premieră, în 5 iunie 2026, la Centrul Cultural Reduta, Braşov, în cadrul LYNX Festival, eveniment dedicat exclusiv fotografiei şi filmului documentar de natură. Realizat de echipa „România Sălbatică”, cu sprijinul mai multor specialişti, este cel mai ambiţios documentar despre biodiversitatea din România, care surprinde particularităţile acestui spaţiu unic în Europa, Delta Dunării, inclus în Patrimoniul UNESCO. Filmările au durat 5 ani şi au fost făcute cu grijă faţă de mediul natural şi în condiţii etice, se precizează pe pagina de Facebook România Sălbatică. Potrivit aceleiaşi surse, documentarul „Delta Sălbatică” este una dintre cele mai aşteptate premiere ale acestui an. Accesul este gratuit, în baza rezervării locului prin achiziţia unui bilet cu valoare „0”, începând cu 18 mai, de pe iaBilet.ro. LYNX Festival va avea loc la Braşov, în perioada 1-7 iunie 2026, şi va include proiecţii de film documentar de natură, expoziţii de fotografie, activităţi educative pentru copii şi masterclassuri.

