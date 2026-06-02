Botoșaniul de altădată prezentat într-o conferinţă

Muzeul Județean Botoșani găzduieşte astăzi, 3 iunie 2026, conferința „Din istoria Boto­șa­nilor: oameni și instituții”. Evenimentul este inclus în programul manifestărilor dedicate Zilelor Nicolae Iorga, organizate anual de Muzeul Județean Boto­șani, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.

În cadrul conferinței, susțin comunicări Petronel Zahariuc, directorul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române - filiala Iași, cercetătorii Alexandru Istrate, Sorin Grigo­ruță, Alexandru Aioanei și Remus Tanasă, din cadrul aceleiași instituții, conf. univ. dr. Bogdan Ceobanu, de la Facultatea de Istorie a Univer­si­tății „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sergiu Balanovici și George Arhip, specialiști ai Muzeului Județean Botoșani, precum și Dănuț Huțu, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani.

Accesul publicului este liber, iar programul complet al manifestării și titlurile comunicărilor pot fi consultate pe site-ul institutulxenopol.ro.