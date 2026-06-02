Cel mai tradus și apreciat scriitor bulgar contemporan, Gheorghi Gospodinov, va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care se va desfășura la Romexpo, în perioada 3-7 iunie 2026. Vor fi prezenți la
Botoșaniul de altădată prezentat într-o conferinţă
Muzeul Județean Botoșani găzduieşte astăzi, 3 iunie 2026, conferința „Din istoria Botoșanilor: oameni și instituții”. Evenimentul este inclus în programul manifestărilor dedicate Zilelor Nicolae Iorga, organizate anual de Muzeul Județean Botoșani, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.
În cadrul conferinței, susțin comunicări Petronel Zahariuc, directorul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române - filiala Iași, cercetătorii Alexandru Istrate, Sorin Grigoruță, Alexandru Aioanei și Remus Tanasă, din cadrul aceleiași instituții, conf. univ. dr. Bogdan Ceobanu, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sergiu Balanovici și George Arhip, specialiști ai Muzeului Județean Botoșani, precum și Dănuț Huțu, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani.
Accesul publicului este liber, iar programul complet al manifestării și titlurile comunicărilor pot fi consultate pe site-ul institutulxenopol.ro.