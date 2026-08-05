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Proiect de inventariere a arhitecturii tradiționale din Alba

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 06 August 2026

22 de şuri şi cinci case cu acoperiş de paie din localitatea Întregalde au fost documentate în cadrul celei de-a doua ediţii a Şcolii de vară „Alba Vernaculară”. Demersul face parte dintr-un proiect de identificare, inventariere, documentare, cartare, promovare şi valorificare a elementelor de arhitectură vernaculară din Munţii Apuseni, la care au participat 30 de specialişti şi studenţi în domeniile arhitectură şi urbanism, restaurare, inginerie structurală, istorie, etnologie, design interior, film şi artă fotografică, alături de membri ai comunităţii locale. Potrivit Agerpres, a fost analizată starea de conservare a construcţiilor din lemn cu învelitoare din paie şi au fost studiate tehnicile de realizare a şurilor, a şarpantelor şi a învelitorilor din paie. În Munții Apuseni se află, în prezent, cel mai mare număr de şuri şi case cu acoperiş de paie, unele fiind încă folosite de proprietari, altele aflate în stare de degradare. 

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