Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, la Suceava

Muzeul Național al Bucovinei organizează, în perioada 13-16 august 2026, în Cetatea de Scaun a Sucevei, cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, eveniment care va deschide porțile timpului către una dintre cele mai spectaculoase incursiuni în istoria Moldovei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeulbucovinei.ro, timp de patru zile municipiul Suceava va recrea atmosfera din vremea domniei marelui voievod Ștefan cel Mare. Vizitatorii vor putea întâlni cavaleri în armuri strălucitoare, domnițe, meșteșugari, menestreli și vor asista la turniruri, întreceri cavalerești, demonstrații cu păsări de pradă, dansuri medievale, ateliere interactive și spectacole de foc, care vor anima serile dintre zidurile vechii fortărețe.

Programul va include, de asemenea, spectacole de teatru dedicate copiilor și adolescenților, precum și concerte de muzică medievală și tradițională. Acestea se vor desfă­șura la Muzeul Satului Bucovinean, situat în apropierea cetății, completând atmosfera de poveste a festivalului.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în asociere cu municipiul Suceava, și este finanțat de Consiliul Județean Suceava.

