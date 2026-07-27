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Catalogul manuscriselor grecești

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Un articol de: Daniela Șontică - 04 August 2026

O nouă apariție editorială îi va bucura pe cercetătorii care frecventează Serviciul Manuscrise și Carte rară al Bibliotecii Academiei Române: Catalogul Manuscriselor Grecești din Biblioteca Academiei Române, vol. IV, alcătuit de Mihai Caratașu și Andrei Țîrlescu. Volumul este valoros întrucât, de mai bine de un secol (1909), nu a mai fost publicat un astfel de catalog, lucrarea de atunci datorându-i-se savantului Constantin Litzica. Se încheie, astfel, catalogarea vastei colecții a Bibliotecii Academiei Române, care numără peste 1.500 de codici. 

„Lucrarea reprezintă un moment de referință pentru cercetarea filologică și istorică, punând la dispoziția comunității științifice în domeniu un instrument esențial pentru studierea unuia dintre cele mai importante fonduri de manuscrise grecești din Europa de Sud-Est. In memoriam prof. Mihai Caratașu și tuturor înaintașilor mei eleniști, a căror muncă, dăruire și rigoare științifică au făcut posibilă cunoașterea și valorificarea patrimoniului manuscris grec al Bibliotecii Academiei Române!”, a scris preotul Andrei Țîrlescu pe pagina sa de Facebook.

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