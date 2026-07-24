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Ziua Imnului marcată la Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 27 Iulie 2026

Personalitatea poetului transilvănean Andrei Mureşanu, pașoptist cunoscut, al cărui poem „Un răsunet” a devenit, peste timp, Imnul Naţional al României, va fi evocată la 29 iulie 2026, în cadrul unei expoziții organizate la Brașov. Potrivit Agerpres, evenimentul va avea loc la Muzeul „Casa Mure­șenilor” din centrul orașului. Intitulată „Andrei Mureşanu - Vocea care a trezit o naţiune”, expoziția este curatoriată de Marinela Loredana Barna și conține documente şi imagini privitoare la viața și activitatea poetului. Vernisajul va avea loc miercuri, 29 iulie, de Ziua Imnului Naţional. „Casa Mureșenilor” este o clădire emblematică a orașului Brașov în care a locuit familia intelectualilor transilvăneni Mureșanu și în care a funcționat și redacția „Gazetei Transilvaniei”.
 

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