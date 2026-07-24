Muzeul de Istorie din Suceava, la 10 ani de la redeschidere

La Muzeul de Istorie din Suceava (MIS) va avea loc, pe 31 iulie 2026, conferința și vernisajul expoziției „Clădirea care a scris istorie”, eveniment ce marchează împlinirea a 10 ani de la redeschiderea muzeului pentru public, după amplul proces de restaurare și modernizare din perioada 2014-2016. Conferința va fi susținută de arhitectul Constantin Gorcea, care va prezenta evoluția istorică și arhitecturală a edificiului, unde, în trecut, era sediul Prefecturii, potrivit site-ului muzeulbucovinei.ro.

Publicul va avea ocazia să descopere documente de arhivă, fotografii de epocă, planuri și informații de specialitate ce ilustrează transformările prin care a trecut această clădire emblematică. Totodată, vizitatorii vor putea utiliza, în premieră, un info-chioșc interactiv și un nou sistem de ghiduri audio, disponibile în limbile română, engleză și germană, menite să ofere o experiență de vizitare modernă și accesibilă. De asemenea, pe 31 iulie, va fi organizată Ziua Porților Deschise la Muzeul de Istorie, iar accesul vizitatorilor va fi gratuit pe tot parcursul zilei.