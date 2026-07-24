Proiect al Bibliotecii Metropolitane București dedicat copiilor

Copii de toate vârstele vor putea participa, pe 25 iulie și 1 august 2026, la activitățile din cadrul proiectului cultural-educativ „Biblioteca la firul ierbii”, organizat de Biblioteca Metropolitană București (BMB) în Parcul Tei din Capitală. Vor avea loc ateliere de creaţie şi lectură, jocuri educative, activităţi artistice, concursuri, ghicitori, sesiuni de improvizaţie şi jocuri de echipă, fiind prezenţi şi reprezentanţi ai trupei Teatrului de Păpuși „Licurici”.

„Ne dorim ca fiecare copil să vadă biblioteca nu doar ca pe un loc al cărţilor, ci ca pe un spaţiu al imaginaţiei, al prieteniei şi al experienţelor frumoase”, a declarat pentru Agerpres Ramona Ioana Mezei, managerul BMB. În același context, copiii vor avea ocazia să-și facă gratuit permis pentru acces la bibliotecă, prin intermediul căruia vor putea beneficia de serviciile oferite de cele 30 de filiale ale BMB.