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Centenarul Mănăstirii Rohia

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 28 Iulie 2026

Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia marchează, zilele acestea (27-28 iulie), împlinirea a 100 de ani de viață monahală și de la sfințirea primei biserici a așezământului monahal din 15 august 1926. Ieri au avut loc ședințele de lucru ale conducerii Fundației „N. Steinhardt”, întrunirea Colectivului redacțional al Integralei „N. Steinhardt” și reuniunea Comisiei locale pentru canonizarea Cuviosului Părinte Nicolae Delarohia. Azi, 28 iulie 2026, are loc simpozionul „Un secol de la întemeierea Mănăstirii «Sfânta Ana» Rohia (1926-2026)”, moderat de arhim. Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia, şi al cărui invitat special este acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Pe lângă ierarhi, iau cuvântul pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Șerban Turcuș, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, vicepreședinte al Fundației „N. Steinhardt”. În cadrul Centenarului, la Mănăstirea Rohia se desfăşoară tabăra de pictură a pictorilor și iconarilor consacrați din Transilvania, care se va încheia în 29 iulie 2026. 

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