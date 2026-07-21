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Șase artiști târgovișteni expun la Câmpulung Muscel

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Un articol de: Daniela Șontică - 28 Iulie 2026

Galeria Arta din Câmpulung Muscel găzduiește, începând din 24 iulie 2026, expoziția de pictură ,,Visul culorilor. Artiști din Târgoviște”. Expun șase artiști plastici consa­crați în arta românească actuală sau în curs de afirmare. 

Unul dintre expozanți este Mihai Șerbănescu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) București, pictor de anvergură națională și internațională, profesor la Școala Populară de Artă ,,Octav Enigărescu” din Târgoviște.

Bogdan Oprea expune și el la Câmpulung Muscel. Este absolvent al Secției de Artă Sacră a Facultății de Teologie din București, dar și al Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design a Universității „Valahia” din Târgoviște, fiind și membru al UAP București. 

Valentin Buliga, Cristina Dincă, Elena Dumitru și Mariana Ștefan sunt alți artiști ai expoziției amintite, absolvenți ai Școlii Populare de Artă din Târgoviște, unde l-au avut ca îndrumător pe Mihai Șerbă­nescu. Valentin Buliga este și administratorul Galeriei de artă ,,Framing Art” din Târgoviște, în prezent masterand al Secției de pictură de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, împreună cu Cristina Dincă și Mariana Ște­fan, membre ale grupului expozant. Artista Elena Dumitru are un portofoliu important, cu cinci expoziții personale apreciate. Expoziția va fi deschisă până la sfârșitul lunii august 2026.  

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