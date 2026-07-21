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Timișoara, pe „Harta Literară” a României

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Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 28 Iulie 2026

Platforma digitală interactivă dedicată spaţiilor cu valoare literară din România va fi îmbo­gățită, în cadrul proiectului intitulat „Harta Literară”, cu un nou punct - orașul Timișoara. În cadrul aceluiași proiect au fost cartografiate deja orașele București, Iași și Brașov. Platforma digitală re­unește pe o singură hartă interactivă atât reperele ficţionale din romane, cât şi locurile marcante pentru istoria literară locală, alături de puncte de interes din peisajul cultural contemporan, precum librării, biblioteci, cafenele şi spaţii dedicate lecturii, potrivit unui comunicat al Bibliotecii Judeţene Timiş „Sorin Titel”, citat de Agerpres. La Timișoara, „Harta Literară” va putea fi descoperită în cadrul Zilelor Municipiului, care se desfă­șoară în perioada 2-3 august, al căror program va include plimbări ghidate și dezbateri culturale: în 2 august, de la ora 16:00, turul literar ghidat „Pagini şi paşi” și o masă rotundă privitoare la identitatea literară a oraşului; în 3 august, de la ora 17:00, turul ghidat „Rar, literar. Călătorie la pas prin Timişoara scriitorilor”. 
 

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