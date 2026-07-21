„Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, interpretate la chitară clasică, vor răsuna în zece spații culturale din țară, în interpretarea membrilor grupului Romanian Guitar Quartet, proaspăt înființat.
Două surori în dialog
Scriitoarele Mariana Carmen Dunaev și Cătălina Florina Florescu vor susține la Muzeul Național al Literaturii Române evenimentul literar bilingv „Două surori în dialog”. Întâlnirea va avea loc în 12 august, de la ora 18:00, la sediul din str. Nicolae Crețulescu nr. 8. Cele două surori se întâlnesc într-un dialog despre literatură, memorie, identitate și experiența scrisului, având ca punct de plecare legătura de familie și pasiunea comună pentru cuvânt. Cătălina Florina Florescu, absolventă a Facultății de Litere a Universității din București, a obținut doctoratul la Purdue University (SUA) în literatură comparată și medicină umanistă. Predă literatură și cinematografie la Pace University din New York și la Stevens Institute of Technology din Hoboken. Mariana Carmen Dunaev este absolventă a Facultății de Litere a Universității din București, precum și doctor în filologie al aceleiași universități. Predă limba și literatura română și limba franceză la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” din Constanța.